Zaccagni sicuro: “Siamo più forti. Conosciamo Sarri e possiamo fare meglio”

Intervenuto in conferenza stampa dal diritto di Auronzo di Cadore, Mattia Zaccagni ha parlato della prossima stagione che lo attende con la maglia della Lazio: “I piccoli dettagli sono fondamentali per raggiungere grandi obiettivi. Il mister in questo è molto bravo, è passato un anno, siamo consapevoli che possiamo dare di più dell’anno scorso. Per me è molto importante cominciare in gruppo fin dal ritiro, cosa non avvenuta l’anno scorso. Ci siamo rinforzati Sono arrivati ottimi giocatori. Loro li conoscevo già, ho giocato con loro al Verona, sono bravi ragazzi e hanno tanta voglia di lavorare. Hanno talento, secondo me sono stati degli ottimi acquisti”.

Foto: Twitter Lazio