Zaccagni: “Siamo all’altezza della Roma. Voglio farmi trovare pronto per l’Europeo”

L’attaccante della Lazio Mattia Zaccagni, autore del gol vittoria nel match vinto stasera dai biancocelesti contro il Verona, ha rilasciato le seguenti parole, ai microfoni di Sky Sport:

“Ho avuto una stagione abbastanza complicata, con infortuni che son stati tutti traumi. Oggi però sono contento di essere tornato e di aver aiutato la squadra a portare a casa i 3 punti. Il quinto posto? Ci sono tanti scenari che si possono aprire, guardiamo partita dopo partita. Facciamo più punti possibile e poi vediamo la classifica finale”.

Vi sentite alla stessa altezza della Roma? “Perché no, l’abbiamo dimostrato. I derby sono partite a sé, ma il nostro cammino non credo sia molto diverso da quello della Roma”.

Cosa ti aveva chiesto oggi Tudor? “Mi ha chiesto di fare l’esterno a tutta fascia. Ho visto che ha messo Felipe a destra e me a sinistra, quindi eravamo abbastanza offensivi. In caso di emergenza lo faccio tranquillamente”.

Cosa ha cambiato di più Tudor? “L’impressione è stata subito positiva. Abbiamo cambiato tanto, soprattutto sotto l’aspetto tattico. Un modo di giocare più a uomo, bisogna lavorare più sull’intensità e sul pressing. Il mister sta lavorando anche sull’aspetto mentale della squadra. Se è cambiato qualcosa anche nello spogliatoio? Tante volte da fuori abbiamo sentito queste cose, non ci sono mai stati problemi tra di noi tranne delle cose che si possono dire durante o dopo una partita”.

Il prossimo sarà il tuo Europeo? “Penso che sia il sogno di ogni giocatore. Adesso sono tornato e cercherò di mettermi in forma, per farmi trovare pronto a fine anno. Con Spalletti ho un ottimo rapporto, mi ha sempre stimato come giocatore”.

Foto: Instagram Zaccagni