Zaccagni-Romagnoli e doppio Milinkovic: poker d’autore per una bella Lazio

La Lazio in scioltezza contro lo Spezia, 4-0 con trame convincenti e senza alcun tipo di problema. Avrebbe potuto sbloccare in apertura, fallo di Ampadu su Immobile, rigore indiscutibile calciato alto dallo stesso Ciro. Ma la Lazio ha dominato in lungo e in largo, il vantaggio al 12’ dopo una travolgente azione avviata da Zaccagni, rifinita da Felipe Anderson e perfezionato dallo stesso ex Verona con un tocco a pochi passi dalla porta. Il raddoppio al 24’ con una bellissima girata di sinistra dal limite di Alessio Romagnoli, al primo gol in biancoceleste. La Lazio avrebbe potuto arrotondare in almeno un paio di occasioni, lo Spezia pericoloso soltanto con un diagonale di Bastoni di poco a lato. La Lazio ha chiuso la pratica al 17’ st con il timbro di Milinkovic–Savic dopo una trama avviata da Luis Alberto con il coinvolgimento di Immobile e l’assist per il serbo che ha segnato il gol numero 50 in Serie A con la Lazio. Al primo minuto di recupero Milinkovic-Savic arriva a 51 gol con un tocco morbido e imparabile.

foto: Instagram Lazio