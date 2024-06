Zaccagni a sette secondi dalla fine! L’Italia riacciuffa la Croazia e vola agli ottavi di finale (1-1)

La prima occasione della gara arriva per la Croazia che ci prova con Susic dalla distanza. Al 21′ arriva anche il primo squillo dell’Italia con il colpo di testa di Retegui che si spegne sul fondo dopo la deviazione di Gvardiol. È ancora Retegui a riprovarci un minuto dopo, questa volta calciando al volo, ma trova ancora una volta l’opposizione della difesa croata. Al 27′ si supera Livakovic con un grande intervento sul colpo di testa a botta sicura di Bastoni sul secondo palo. Al 35′ è ancora l’Italia a farsi vedere in avanti con il diagonale di Pellegrini, ma Livakovic chiude ancora la volta. Al 54′ arriva il rigore per la Croazia dopo tocco di mano di Frattesi. Sul dischetto si presenta Modric, ma Donnarumma è provvidenziale. Ma per i croati l’appuntamento con il gol è solo rimandato. Infatti, al 55′, i croati la sbloccano proprio con Modric che è il più veloce ad avventarsi sulla palla rimasta in area di rigore dopo la bella risposta di Donnarumma su Budimir. L’Italia prova a riversarsi in avanti, Spalletti prova a ridisegnare gli Azzurri con un 4-2-4 con Zaccagni-Scamacca-Retegui-Chiesa. Ma senza mai essere particolarmente pericolosi fino a sette secondi dal termine della gara. Calafiori recupera palla e punta l’area avversaria, allarga per Zaccagni che trova il secondo palo con una grande conclusione. Termina così 1-1, l’Italia vola agli ottavi di finale.

Foto: Instagram Croazia