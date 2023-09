Zaccagni: “Provedel? Ha fatto venire giù lo stadio. Abbiamo fatto una partita fantastica”

L’ala sinistra della Lazio Mattia Zaccagni ha parlato dopo la partita pareggiata all’ultimo secondo contro l’Atletico Madrid in Champions League. Di seguito le sue parole:

“Ivan stasera ci ha regalato una grande emozione, si vedono raramente, è stato fantastico per il momento visto che è venuto giù lo stadio e anche per il gesto tecnico. Ero incredulo, prima c’era stato un angolo e Ivan aveva fatto gesti alla panchina per chiedere quanto mancasse e poi è andato sull’angolo dopo. Abbiamo fatto una grandissima partita sia sotto l’atteggiamento che tecnico”.

Foto: Instagram Zaccagni