Zaccagni: “Non voglio fermarmi. Assist di Luis Alberto? Ci abbiamo provato anche in allenamento, ma non era riuscito”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’attaccante della Lazio, Mattia Zaccagni, ha così la vittoria casalinga contro la Juventus per 2-1 grazie ad un suo gol nella ripresa: “Siamo veramente contenti, stasera era una partita importante e abbiamo risposto benissimo sul campo. In altre situazioni soffrivamo di più mentre stasera abbiamo subito veramente poco e questo è un vero passo in avanti. Quanto sarà difficile mantenere il secondo posto? E’ difficilissimo. Siamo in tante squadre, bisogna rimanere sul pezzo e fare più punti possibili da qui alla fine”.

Poi ha proseguito: “Più bello il decimo gol o i secondo posto? Sono bellissimi entrambi ma il secondo posto vale molto di più”. Poi sull’assist di Luis Alberto: “Ieri in allenamento è successa un’azione simile ma il difensore ha intercettato la palla, mentre oggi è riuscita perfettamente. L’importante di oggi sono stati i tre punti e metterci in quella posizione di classifica”.

Infine: “Voglio sempre migliorare, non voglio fermarmi e spero di continuare così. Li dedico alla mia compagna Chiara”.

Foto: Instagram Zaccagni