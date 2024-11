Zaccagni: “Non abbiamo limiti, pensiamo una partita alla volta. Vogliamo arrivare più in alto possibile”

Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio, ha rilasciato un’intervista a DAZN dopo la vittoria ottenuta contro il Cagliari. Proprio il capitano biancoceleste ha deciso la sfida con un rigore nella ripresa, partendo dalle sue condizioni: “Il mister me l’ha chiesto già a fine primo tempo come stessi. La settimana è stata impegnativa ma ora sono tornato. Sono contento di aver dato una mano alla squadra e aver portato i tre punti a casa. Questo è un ottimo risultato, vuol dire che siamo sempre in partita e non ci arrendiamo mai”.

Poi ha proseguito: “Dove vogliamo arrivare? Per ora non abbiamo limiti, pensiamo partita dopo partita. Vogliamo stare aggrappati alle squadre che stanno correndo davanti e vogliamo arrivare il più in alto possibile” Dedichiamo il gol e la vittoria a Flavio e alla sua famiglia”.

Foto: Instagram Zaccagni