Zaccagni: “Mi serve più continuità. L’Europa può garantirmi maggiore esperienza per il futuro”

Mattia Zaccagni, esterno della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Porto.

Queste le sue parole: “Mi riescono tante cose e cerco di migliorare sempre. Devo essere più continuo all’interno della gara. Giocare in Europa è importante, può garantirmi maggiore esperienza per il futuro. A me e tutta la squadra”.

Com’è nata l’esultanza con il tiro con l’arco?

“Dal video della Lazio, in cui c’era questa esultanza dopo un gol al Verona”.

Come cambia la Lazio senza Immobile?

“Per noi Ciro è fondamentale, ma chi giocherà al suo posto darà il 100%. Noi cercheremo di giocare lo stesso il nostro calcio, lasciandoci alle spalle i blackout del passato”.

Le differenze tra Juric e Sarri?

“Sono opposti. Juric chiede uomo contro uomo, Sarri un lavoro più collettivo”.

Capisci l’importanza di dare soddisfazioni ai tifosi?

“Il mio percorso è iniziato lentamente, ho avuto qualche infortunio di troppo. Ma ora sto bene e sento di poter dare qualcosa. Sono felice anche dell’affetto dei tifosi”.

Foto: Twitter Lazio