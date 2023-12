Zaccagni: “L’Inter è la squadra più forte del campionato. Champions? Vorrei sfidare il Real”

Intervistato dal match programme ufficiale della Lazio, Mattia Zaccagni ha parlato dell’imminente sfida di campionato contro l’Inter, ma non solo: “Affrontiamo l’inter in un momento particolare per noi a livello di risultati, ma siamo convinti che davanti al nostro pubblico faremo una grandissima gara. Avremo di fronte la squadra più forte del campionato, per questo per portare a casa punti servirà la nostra massima prestazione, dovremo essere semplicemente perfetti”.

Sul sorteggio di Champions: “Sarebbe bellissimo avere la possibilità di affrontare il Real Madrid e Vinicius, però tutte le squadre presenti agli ottavi di finale sono forti e blasonate. Anche in quel caso servirà essere perfetti”.

Foto: Instagram Zaccagni