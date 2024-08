Zaccagni: “La fascia da capitano è un grande orgoglio. Siamo carichi per il debutto”

“Siamo carichi per il debutto contro il Venezia, dove sono cresciuto un anno in prestito, il lavoro durante il precampionato è stato buono. Abbiamo tanta fiducia nella squadra e nel nostro percorso, non vediamo l’ora di iniziare”. Sono queste le parole di Mattia Zaccagni ai microfoni del canale biancoceleste pochi giorni dall’esordio in campionato della Lazio contro il Venezia: “È un grande orgoglio. Immobile? L’ho sentito, era molto felice, ha detto che ci sarà sempre per aiutarmi e questo mi fa piacere”.

Foto: Instagram Zaccagni