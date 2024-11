Zaccagni: “La classifica la guardiamo, non possiamo dire di no. Cercheremo di restare attaccati per poi giocarcela”

“Per me è un grande onore ricevere questo premio storico, sono orgoglioso. Ringrazio gli addetti ai lavori che mi hanno portato fino a qui e alla mia famiglia, sono molto felice”. Queste le parole di Mattia Zaccagni al Salone d’Onore del CONI di Roma, dopo aver ricevuto il Premio Beppe Viola.

Baroni ha definito il match di ieri, vittoria della mentalità: “Il mister lavora molto sulla nostra mentalità, cerca ogni giorno di spronarci per dare il massimo e lo si sta vedendo sia in Italia che in Europa. Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro”.

Fascia da capitano in un momento storico molto importante: “Ho sempre detto di essere onorato di essere il capitano di questa squadra, un gruppo con valori, con ragazzi giovani e talentuosi e noi vecchi dobbiamo metterli sulla strada giusta per farli rendere al meglio”.

Guardate la classifica?: “La guardiamo, non possiamo dire di no. La guardiamo e ci fa piacere, ci stimola a fare ancora meglio. Siamo tante là in alto, cercheremo di restare attaccati alle prime per poi giocarcela. Sto passando un bellissimo momento e sono contento, ma la cosa migliore è la squadra. Chi gioca, gioca: abbiamo 22 titolari, questa è una buona base per un gruppo che può fare grandi cose”.

Sorpreso?: “No, perché vedo lavorare i ragazzi in settimana. Lavoriamo tanto e bene, il mister è bravo a darci indicazioni giuste ed il lavoro della settimana ci sta ripagando”.

Foto: Instagram Zaccagni