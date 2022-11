Zaccagni: “Il derby è stata un’emozione incredibile. La migliore gara? Con l’Atalanta”

L’esterno della Lazio, Mattia Zaccagni, ha parlatro ai canali ufficiali del club in occasione della partita per la pace, dove si è espresso anche sul suo infortunio.

Queste le sue parole: “Sono davvero onorato di essere qui, è una bellissima serata e ci sono tanti campioni. Stasera scendiamo in campo per la pace. Secondo me bisogna stare più uniti possibili, solo insieme si sconfigge la guerra. Dobbiamo lottare tutti insieme per la pace. Ci sono tanti campioni stasera, mi sono emozionato quando ho visto Ronaldinho. Se mi manca giocare? Si già sento che a breve mi mancherà il campionato, ci prepareremo al meglio in questi due mesi per tornare pronti all’inizio della ripresa. L’obiettivo principale è di lavorare il più possibile per recuperare da questo infortunio. Se sarà necessario lavorerò anche nei giorni liberi. Ci sono stati molti momenti belli nella stagione. A partire dal derby, per me è stato il primo, un’emozione incredibile. La gara contro l’Atalanta anche, secondo me la migliore ma arriveranno altre prestazioni del genere. Se seguirò il Mondiale? Si sicuramente perché amo il calcio e lo guarderò”.