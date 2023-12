Zaccagni: “Felice di essere tornato con un gol. Peccato non sia arrivata la vittoria. A Verona non esulterò mai”

Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio, ha parlato a Dazn dopo il pareggio a Verona.

Queste le sue parole: “Sono contento di essere tornato e di essere tornato al gol, ma sono contento a metà per i due punti che ci mancano. Oggi abbiamo fatto una buonissima partita, potevamo sfruttare meglio alcune occasioni ed essere più furbi”.

Come? “Abbiamo creato tanto e non abbiamo finalizzato. Abbiamo rubato tanti palloni, le occasioni potevamo sfruttarle meglio”.

Non hai esultato: “A Verona non esulterò mai per rispetto. Sono orgoglioso di essere passato da qua, Verona mi ha dato tanto”.

Foto: Instagram Zaccagni