Zaccagni: “Felice del gol vittoria. Ho rischiato di non giocare il derby”

Il match winner del derby, Mattia Zaccagni, ha parlato a Lzio Style Channel dopo la vittoria contro la Roma.

Queste le sue parole: “Il gol decisivo di questo derby? Ho rischiato anche di non giocarlo, fino ad un’ora prima non sapevo se avrei giocato. E’ andata bene e ho fatto anche gol. Una Lazio diversa rispetto ad un mese fa? C’è stato un momento in cui forse abbiamo perso entusiasmo, ma da circa venti giorni ci siamo ricompattati e credo nelle ultime partite si sia visto. Giocare senza Immobile e Luis Alberto? Sono fondamentali per noi, ma fa capire che l’organico è importante e chiunque giochi è in grado di dare il suo contributo”.

Foto: Instagram personale