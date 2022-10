Zaccagni: “E’ stato un girone complicato. Vogliamo passare primi”

Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio, ha commentato la vittoria contro il Midtjylland a Lazio Stale Channel.

Queste le sue parole: “Sono molto contento della vittoria, questa sera era fondamentale. Ora pensiamo alla sfida di domenica. Prima ci concentreremo sulla Salernitana, poi penseremo al Feyenoord per conquistare i tre punti e passare il turno come primi. È un stato un girone complicato, tutte le squadre se la sono giocata. Manca una partita, dovremo provare a portare a casa il massimo. Il terreno di gioco era in condizioni leggermente migliori rispetto al match con l’udinese. Abbiamo comunque disputato un’ottima gara sotto il profilo tecnico. Sotto il profilo personale, spero arrivi presto anche il gol in Europa”.

Foto: twitter Lazio