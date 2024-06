Zaccagni e il gol alla Del Piero: “Alex era il mio idolo, avevo il suo poster in camera”

Mattia Zaccagni è il man of the match della sfida fra l’Italia e la Croazia che ha regalato agli azzurri l’accesso alla fase ad eliminazione diretta di Euro 2024. Questo il suo pensiero a Sky Sport: “Sono passate tante immagini nella testa, un’emozione indescrivibile. Aver regalato il pareggio alla squadra era importante per qualificarci, sono felicissimo”.

Sul gol: “Non mi ero neanche reso conto… Calafiori mi ha dato un pallone bellissimo, poi la corsa con tutti i ragazzi… Incredibile”.

Sul gol alla Del Piero: “Alex era il mio idolo, avevo il suo poster in camera e ci siamo visti prima della partenza… Poi ci siamo risentiti anche nei giorni scorsi, è stato emozionante”.

Foto: Instagram Zaccagni