Zaccagni: “Dopo l’Inter abbiamo dimostrato di essere squadra. Obiettivi? Il derby ora è l’unica cosa che conta”

Mattia Zaccagni è intervenuto ai canali ufficiali biancocelesti dopo l’ultimo allenamento del 2024 svolto questa mattina a Formello. Qui di seguito le dichiarazioni del capitano della Lazio.

Sul 2024: “È stato sicuramente un anno positivo per me con tante cose belle che mi porterò dietro per tanto tempo. Tante soddisfazioni a partire dal gol di quest’estate in nazionale fino alla fascia di capitano e la maglia numero 10, sono orgoglioso di ricoprire questo ruolo”.

Sul 2025: “L’anno nuovo inizia col botto, sappiamo che partita è e sappiamo di dover trasmettere subito questa partita ai nuovi. Cosa significa questa partita per tutto il popolo biancoceleste, già dal post partita con l’Atalanta abbiamo iniziato a preparare la partita di domenica”.

La sconfitta con l‘Inter: “La mattina dopo la partita con l’Inter abbiamo parlato, il mister ci ha detto che era il momento di dimostrare che eravamo una squadra vera. Siamo stati bravi e uniti e lo abbiamo dimostrato sul campo. Siamo quasi a metà del percorso, c’è tanto lavoro da fare e ci sono tante partite da giocare. Stiamo vivendo un momento positivo, stiamo bene e siamo carichi. Ci stiamo già preparando per la partita di domenica”.

Gli obiettivi stagionali: “Noi abbiamo un obiettivo chiaro in testa, è quello di domenica ed è il derby. Per noi è l’unica cosa che conta in questo momento, vogliamo dare una gioia ai nostri tifosi”.

I nuovi arrivi: “Sono arrivati ragazzi talentuosi che hanno sicuramente un bellissimo futuro. Stanno lavorando molto bene, si sono ambientati nel gruppo dal primo giorno che sono arrivati. Noi più esperti li aiutiamo giorno dopo giorno per raggiungere i nostri obiettivi, Il direttore e la società hanno svolto un grandissimo lavoro, si sono presi una responsabilità e hanno fatto benissimo”.

I tifosi: “In questo momento mi sento di dire che noi squadra e i tifosi siamo una cosa unica, si percepisce quest’alchimia ed è bello perché ti aiuta anche nei momenti difficili in campo. Ti spinge a dare qualcosa in più, non è facile creare questa unione ma la si crea con un percorso”.

