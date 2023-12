Zaccagni: “Dobbiamo riprendere il cammino in campionato. Servirà tanto lavoro per rimettersi in sesto”

Mattia Zaccagni è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio a margine della cena di Natale dei biancocelesti. “Adesso è un periodo un po’ così per noi. Abbiamo raggiunto sì gli ottavi di Champions e i quarti di Coppa Italia, però dobbiamo riprendere il cammino per quanto riguarda il campionato. Al nuovo anno chiedo la stagione che abbiamo fatto lo scorso anno, soprattutto al livello caratteriale, servirà tanto lavoro per rimettersi in sesto. Cosa vorrei trovare sotto l’albero? Cerco continuamente la felicità che in noi giocatori cambia molto da domenica a domenica, da partita a partita. Più vinciamo più sono felice”.

Foto: Instagram Zaccagni