Zaccagni: “Del Piero è un idolo. Il mio gol? Non mi ero reso conto fosse l’ultima azione”

Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio e della Nazionale Italiana, è stato intervistato dalla Uefa. L’autore del gol decisivo ha analizzato anche l’imminente partita con la Svizzera. Di seguito le sue parole:

“Del Piero è un idolo, mi ha fatto i complimenti”. Poi prosegue parlando della partita con la Svizzera: “Servirà una grande gara per batterli e andare ai quarti. Loro sono forti e compatti, abbiamo già visto un po’ di video. Calafiori ci darà qualche consiglio. Dispiace che sia squalificato ma il sostituto sarà all’altezza”. “l mio gol? Non mi ero reso conto fosse l’ultima azione. Io sono rimasto nella mia posizione, largo a sinistra. Quando mi è arrivato il pallone non ci ho pensato due volte. L’esultanza è stata fantastica con tutta la panchina e lo staff. Alcuni di noi si sono fatti male a una costola perché eravamo schiacciati…”.

