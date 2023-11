Zaccagni conferma: “Voglio il rinnovo e la società lo sa”

Durante l’intervista concessa al Corriere della Sera, Mattia Zaccagni, ha così parlato del rinnovo: “Se voglio rinnovare? Certo, e la società lo sa. Ultimamente non ci sono stati molti contatti, ma Lotito si muove così: mette da parte il discorso e poi lo riaffronta. Ha i suoi tempi, ma credo sia giusto affrontare prima la questione relativa al rinnovo di Felipe Anderson, che scade fra pochi mesi. Il mio contratto invece scadrà nel 2025”. Parole che confermano quanto vi avevamo raccontato lo scorso luglio.

Poi ha proseguito parlando delle sua ambizioni: “Vincere un trofeo con la Lazio. Ci stiamo riprendendo dopo un inizio negativo, ma siamo forti. Purtroppo, rispetto al passato, il calcio è cambiato. Per le società è importante arrivare in Champions per ricevere soldi. Per me invece contano i titoli. Si gioca per vincere e i tifosi sognano quello. Un compromesso sarebbe fare in modo che attraverso la Coppa Italia si arrivi in Champions. Altrimenti si rischia che società, giocatori e tifosi abbiano priorità diverse. E questo crea distanza”.

Foto: Instagram Zaccagni