Zaccagni: “C’è tanta rabbia. La colpa è nostra più che di Baroni”

Poi ha proseguito: “Penso che alla fine in campo ci andiamo noi, le colpa più che sue sono nostra. Ci mettiamo dentro tutti, non c’è chi sbaglia di più o di meno, siamo consapevoli di questo, adesso dobbiamo rimanere uniti e ripartire al massimo. Sicuramente intendeva il fatto che quando le cose vanno bene è facile giocare, far risultato, bisogna vedere quando si fa un passo falso se si è subito pronti a ripartire. I tifosi della Lazio sono fantastici, ieri quando verso la fine della partita quasi non ci credevo per quanto cantassero e tutto quanto, è stato veramente emozionante nonostante la brutta serata”.