Zaccagni: “Amo la Lazio e voglio rimanerci. Si è rivista la squadra che vogliamo essere”

Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in casa del Verona.

Queste le sue parole: “Stasera la Lazio ha fatto la Lazio, abbiamo approcciato bene la partita e siamo felici di questo. Riguardo alle voci di mercato ho sentito poco o niente, io amo la Lazio e voglio rimanerci”.

Sempre grande rispetto verso Verona? “Tornare qui per me è sempre un’emozione grande, amo questo città che mi ha fatto crescere calcisticamente, i tifosi mi hanno trattato sempre bene, ho sempre grande rispetto per questa tifoseria”.

Sempre goal al Verona, che impressione ti ha fatto questa squadra? “Si sono già tre, comunque penso che il Verona gioca un buon calcio e abbia tutte le carte in regola per salvarsi”.

La classifica la guardate? “La guardiamo ma non ci deve fare effetto, siamo una squadra giovane e dobbiamo affrontare tutte le partite con intensità, stasera si è rivista la Lazio che vogliamo essere”.

Foto: Instagram Zaccagni