ZABARNYI, IL GIOIELLO UCRAINO CHE SI È PRESO LA DIFESA DEL BOURNEMOUTH

Quando era arrivato in Inghilterra valeva “solo” 18 milioni di euro (il Bournemouth aveva speso 22 milioni, ndr), ora è diventato un punto fermo della difesa rossonera e ne vale più del doppio, sfiorando i 40.

Parliamo di Zabarnyi, giocatore ucraino nato a Kiev il primo settembre del 2002. Entra da giovanissimo nei pulcini della Dinamo Kiev, una delle migliori squadre del campionato e riesce nel 2020 ad esordire in Prem’’jer-liha, la Serie A ucraina, con la maglia bianco e blù. Nella stessa settimana esordisce anche in UEFA Champions League nella vittoria contro l’AZ Alkmaar per 2-0, partita valevole per la qualificazione ai gironi. Stagione importante quella del 2020, dato che esordisce anche con la Nazionale maggiore e riesce a prendersi quasi subito la maglia da titolare fissa. Dopo tre stagioni in patria con un gol all’attivo, viene acquistato dal Bournemouth per 22,70 milioni di euro. Fin da subito entra nelle principali rotazioni del mister e in meno di due stagioni ha già quasi le stesse presenze in campionato di quando era in Ucraina, con anche qui all’attivo un gol, avendo siglato il 2-3 nella pazza sfida contro il Luton Town vinta per 4-3 (i rossoneri a fine primo tempo erano sotto di tre gol, ndr).

Zabarnyi è un difensore centrale dotato di ottimi piedi e di una buona visione di gioco che gli permette anche di impostare l’azione da dietro. Infatti, a volte, è stato impostato come centrocampista davanti alla difesa perché è bravo con il pallone e trasmette una particolare calma al reparto difensivo. Alto 1.89 è bravo anche in marcatura e negli 1v1. Quest’estate è stato blindato dal Bournemouth con un contratto fino al 2029, ma è già corteggiato da alcune big europee tra cui il PSG che ha messo gli occhi su di lui. Il difensore però ha già le idee chiare sul suo futuro e su quanto vuole migliorare in campo: “All’inizio ero troppo gentile in campo. Lucescu (suo allenatore a Kiev, ndr) mi disse che dovevo essere più forte, più intimidatorio. Ho 22 anni e mi confronto ogni giorno con avversari più esperti. Devo migliorare costantemente per essere migliore di ieri. Solo così posso arrivare in cima”.

Il suo attuale allenatore in Inghilterra lo ha descritto come “molto affidabile” e poi ha parlato della sua leadership: “A volte ci dimentichiamo di quanto sia giovane. Non parla molto, ma quando lo fa, dobbiamo ascoltarlo. Di solito, ha sempre qualcosa di importante da dire”. Il Bournemouth intanto se lo coccola e in questo momento occupa il sesto posto in classifica dietro al City e continua a sognare l’Europa. Punto di forza sono sicuramente i soli 21 gol subiti e vanta la settima miglior difesa del campionato.

Foto: Zabarnyi Instagram