Zabarny: “È un momento difficile per noi. Ma combatteremo fino all’ultimo contro l’Italia”

L’Ucraina sfiderà l’Italia domani sera a “San Siro” per un match che si preannuncia di fondamentale importanza nella qualificazione a EURO 2024. Alla vigilia del match, il difensore del Bournemouth Ilya Zabarny è intervenuto in conferenza stampa al fianco del CT Rebrov. Queste le sue dichiarazioni: “Gli italiani hanno bisogno di questa vittoria, ma questa vittoria serve anche a noi. Combatteremo fino all’ultima possibilità. Cosa abbiamo detto ai nostri tifosi dopo la gara contro l’Inghilterra? Quella è stata una buona partita, abbiamo fatto un buon lavoro. I miei fan di Bournemouth mi hanno fatto gli auguri di una buona partita e mi hanno augurato ulteriori successi”.

Poi ha proseguito: “Ho iniziato a giocare in Inghilterra contro avversari abbastanza forti, ma sono contento di avere iniziato questa stagione e ora sono più confidente e sicuro di me stesso. Sono contento che il livello del calcio inglese possa darmi un livello migliore per raggiungere obiettivi migliori. Vorrei che più calciatori ucraini rappresentassero l’Ucraina a livello internazionale”.

Infine: “Voglio ringraziare tutti i tifosi venuti in Polonia a sostenerci. Voglio ringraziare tutti, è un momento difficile per noi ma davvero stiamo giocando per la nostra Ucraina e per il nostro cuore”.

Foto: Instagram Zabarny