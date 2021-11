YUSUF DEMIR, DAL PARAGONE CON MESSI AL DEBUTTO DA TITOLARE IN CHAMPIONS CON IL BARÇA

Nella serata di ieri il Barcellona al Camp Nou non è riuscito a superare il Benfica. La gara è terminata 0-0 e i blaugrana dovranno battere il Bayern Monaco all’ultimo turno per sperare nella qualificazione agli ottavi. In tutto questo tra le fila della squadra di Xavi ha fatto il suo debutto da titolare Yusuf Demir, diventato il secondo giocatore straniero più giovane di sempre a giocare dall’inizio con i catalani a 18 anni e 174 giorni. Prima di lui solo un certo Leo Messi a 17 anni e 166 giorni. Nato a Vienna il 2 giugno 2003 da genitori di origine turca, Demir ha iniziato la propria carriera nelle giovanili del First Vienna e poi nel 2013 si è trasferito al Rapid dove nel 2019 ha firmato il primo contratto professionistico. A partire dall’anno successivo inizia trovare maggiore continuità arrivando a segnare il primo gol in Champions (nei preliminari contro il Gent) e successivamente anche in Europa League. Anche con l’Austria non ci ha messo troppo tempo ad entrare nella storia: contro le Isole Faer Oer è diventato il terzo debuttante più giovane nella storia della nazionale dopo Alaba e Buzek. Il 9 luglio 2021 il Barcellona ha messo gli occhi su di lui, anticipando una folta concorrenza e acquistando Demir in prestito (500.000€) con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Un trequartista molto tecnico e agile che può fare tranquillamente anche l’attaccante; complice l’ottimo mancino a Barcellona è paragonato a Messi. La sensazione è che i blaugrana siano riusciti ad aggiudicarsi in estate un grande talento che ora con Xavi potrà maturare definitivamente.

FOTO: Instagram Demir