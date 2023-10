YUNUS AKGUN, L’AEROPLANINO DI MONTELLA CHE VOLA IN DIREZIONE EURO 2024

L’ex tecnico di Milan e Fiorentina, dopo le ultime avventure non entusiasmanti sulle panchine italiane, aveva bisogno di una nuova esperienza che rimettesse al centro dell’attenzione le sue qualità di allenatore. Si può dire che, dall’esultanza di Yunus Akgun di ieri sera, la Montella-mania sia già cominciata in Turchia. La Nazionale guidata dall’aeroplanino si è infatti conquistata il pass per i prossimi Europei vincendo con un netto 4-0 sulla Lettonia. La formazione di casa era riuscita a sbloccare il punteggio già nel primo tempo grazie a una rete dell’attaccante del Leicester (che poi ha comunque aperto i giochi nella ripresa), tolta poi dal Var. Sotto la lente d’ingrandimento, però, è finita l’esultanza di Akgun, che ha mimato il gesto dell’aeroplanino, proprio come faceva il suo ct. Sfortuna iniziale per l’annullamento dell’1-0 che è stata poi ricompensata quando al 58′ lo stesso esterno abbatte la difesa della Lettonia con uno stop e missile al volo di mancino che buca Ozols. Risultato poi arrotondato dalla doppietta di Tosun e da Arturkoglu, che certificano la matematica certezza della qualificazione e il conseguente imbarco verso Euro 2024, nel segno dell’aeroplanino.

Le gesta del nuovo attaccante della Turchia le stanno ammirando in questa stagione in EFL Championship con la maglia delle Foxes. Il Leicester, alla ricerca di un immediato ritorno in Premier League dopo la retrocessione dello scorso anno, lo ha ingaggiato dal Galatasaray in prestito oneroso. Un colpo importante per i campioni d’Inghilterra del 2016, se si pensa che il nativo di Istanbul a 23 anni ha già sollevato trofei importanti in patria come la Coppa e la Supercoppa di Turchia, e ha vinto la Süper Lig già 3 volte. Ovviamente il Galatasaray spera che il suo esterno possa crescere ulteriormente in un campionato molto combattuto come la seconda serie inglese, in modo da ritrovare un giocatore ancor più completo in grado di potenziare una rosa che tanto sta ben figurando quest’anno in Champions League. La fama di vincitore non sembra però voler abbandonare Yunus Akgun: l’esterno turco infatti al momento è primo da solo con il suo Leicester in vetta alla classifica, a +10 dal Preston North End terzo in graduatoria. Ancora nessuna marcatura dal suo esordio dal 1′ contro l’Hull City di settembre, in quella che è stata tra l’altro l’unica sconfitta delle Foxes fino ad ora. 1 solo assist a referto ma numeri da campo importanti, come la percentuale di passaggi riusciti che sfiora il 100% ed è nella top 30 del campionato in questa speciale classifica. Il Leicester dunque si gode un possibile gioiello pronto a fare la felicità di un altro italiano dopo Vincenzo Montella, ovvero Enzo Maresca, che spera al più presto di poter rientrare nell’olimpo del calcio inglese riemergendo dopo la retrocessione. Intanto, il primo gol di Akgun con la maglia della Turchia manda segnali rassicuranti all’ex centrocampista della Juventus. Il 23enne turco sta crescendo bene, garantisce l’aeroplanino, quello originale.

Foto: Instagram Yunus akgun