Zanetti: “Abbiamo qualche rammarico, ma avrei firmato per essere in questa posizione”

Intervistato La Gazzetta dello Sport il tecnico dell’Empoli, Paolo Zanetti, ha parlato del parziale percorso fatto fin qui dalla sua squadra: “Avrei firmato per essere in questa posizione? Sì, senza dubbio. La posizione di oggi è importante, conosco le difficoltà del campo e abbiamo anche qualche rammarico, perché in due delle ultime tre gare abbiamo lasciato alcuni punti per strada. In ogni caso sappiamo che non abbiamo fatto ancora nulla. La prima vittoria in casa la cercavamo da tanto, questa con il Monza vale tantissimo. Non solo perché è arrivata contro una diretta concorrente per la salvezza, ma proprio perché il Monza veniva da un filotto di vittorie: ciò rende doppia la soddisfazione”.

