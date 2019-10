Youth League: una super Atalanta cala il tris al City con Ghislandi, Piccoli e Traoré

In attesa della sfida di Champions di questa sera all’Etihad Stadium, in Youth League una super Atalanta cala il tris sul campo del Manchester City. Un successo che vale tanto anche per il calcio italiano: a segno per i nerazzurri Ghislandi, Piccoli e Traoré, di Poveda il gol dei Citizens per il momentaneo vantaggio. Ora la Dea sale a quota 4 in classifica, agganciando gli inglesi, a una lunghezza dalla Dinamo Zagabria che comanda il girone con 5 punti.

Foto: Atalanta Twitter