L’Inter saluta la Youth League. Ai ragazzi di Armando Madonna non basta la netta vittoria per 3-0 contro il PSV: il Tottenham ha infatti battuto il Barcellona a domicilio, eliminando la squadra nerazzurra. Il club blaugrana chiude così il girone in testa con 11 punti, Tottenham secondo con 9. L’Inter, terza con 7 punti, saluta dunque la competizione.