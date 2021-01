Youth League, sarà Italia-Germania: Inter col Bayern, Juve col Dortmund, Atalanta-Lipsia e Lazio-Moenchengladbach

Sorteggiate le gare dei 32esimi di finale della Uefa Youth League. Sarà una sfida tra Italia e Germania.

L’Inter di Armando Madonna affronterà infatti nel primo turno il Bayern Monaco in casa. Prima di quattro sfide tra italiane e tedesche che contraddistingueranno la prima fase: l‘Atalanta se la vedrà con l’RB Lipsia mentre la Juventus dovrà incrociare il Borussia Dortmund e la Lazio il Borussia Moenchengladbach, con la squadra biancoceleste unica impegnata in trasferta. Le gare dei 32esimi andranno in scena i prossimi 2 e 3 marzo.

Foto: Logo Youth League