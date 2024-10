Youth League: l’Inter batte la Stella Rossa. Milan ko a Leverkusen

L’Inter ottiene la seconda vittoria in Youth League, dopo il successo dell’esordio contro il City, la squadra di Zanchetta ha avuto la meglio anche sulla Stella Rossa con un roboante 4-0. Apre la sfida un gol di Topalovic, raddoppia Cocchi alla mezz’ora e fa tris De Pieri quando il primo tempo sta per concludersi. Nella ripresa firma il poker Mosconi.

Cade il Milan, battuto 3-1 in casa del Bayer Leverkusen. I rossoneri si trovano sotto già dopo sei minuti, per effetto di un guizzo firmato Onyeka, mentre al tramonto del primo tempo è Alajbegovic a firmare il raddoppio. Tanti i cambi dei rossoneri nella ripresa, che portano effettivamente ad una reazione: il gol di Bonomi al 71′ preannuncia un finale di fuoco in cui i rossoneri vanno a caccia del pareggio, ma invece sono i padroni di casa a passare di nuovo, col tris, firmato Stepanov, che arriva al 95′.

Foto: logo Youth League