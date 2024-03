Youth League, impresa Milan contro il Real Madrid: semifinale raggiunta dopo la vittoria ai rigori

Grandissimo risultato quello raggiunto poco fa dal Milan Primavera. La formazione allenata da Abate, al centro sportivo Vismara, è riuscita a prevalere sui pari età del Real Madrid nei quarti finale di Youth League, conquistando così il pass per il penultimo atto della manifestazione. La partita è terminata in favore dei rossoneri ai calci di rigore, grazie al gol decisivo dal dischetto di Zeroli (due gli errori madridisti), dopo che nei tempi regolamentari e supplementari il punteggio era fisso sull’1-1. Per i rossoneri marcatura realizzata da Sia, bravo a pareggiare l’iniziale vantaggio dei Blancos con Garcia. Il Milan attende in semifinale la vincente di Mainz-Porto.

Foto: Twitter Uefa