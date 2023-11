Youth League: il Milan travolge il Borussia Dortmund (4–1), rossoneri primi e agli ottavi

Grande successo della Primavera del Milan che batte 4-1 il Borussia Dortmund nella fase a gironi della Youth League, complice anche la sconfitta del PSG contro il Newcastle, conquista matematicamente il primo posto nel Girone F qualificandosi così direttamente agli ottavi di finale con una giornata di anticipo. Un nuovo grande risultato della squadra rossonera in Europa dopo la semifinale dello scorso anno.

Vantaggio per i gialloneri con Rijkhoff al 4′. Poi la grande riscossa del Milan. Pareggio di Zeroli al 23′, poi la doppietta di Scotti al 28′ e 31′, il 4-1 al 39′ con Diego Sia. Un grande successo per il Milan, una bella soddisfazione per le giovanili rossonere.

Foto: logo Youth League