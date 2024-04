Youth League, il Milan cade in finale: accade tutto in sette minuti, vince l’Olympiacos 3-0

Si ferma in finale il percorso dei ragazzi di Ignazio Abate: L’Olympiacos vince 3-0 la finale di Youth League sul Milan. Succede tutto in sette minuti segnati nella ripresa: al 60′ Mouzakitis su rigore per tocco in area col braccio di Stalmach, un minuto dopo Papakanellos con un diagonale dalla destra e infine una rovesciata al 66′ di Bakoulas.

Foto: Instagram Youth League