Youth League: il Milan batte il Porto ai rigori, troverà l’Olympiacos in finale

Grande impresa del Milan in Youth League. I rossoneri di Abate hanno battuto il Porto ai rigori per 6-5, risultato storico che permetterà al Milan di sfidare l’Olympiacos nella finale di lunedì. Decisivo il rigore di Zeroli dopo il 2-2 ottenuto al 94’ da Simmelhack (i rossoneri erano andati in vantaggio con Scotti, ma poi erano stati ribaltati dal rigore di Meireles e da Bras). Il trionfo rossonero dopo la lotteria del dischetto, lunedì alle 18la finale.