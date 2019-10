Youth League: Gozzi non basta, la Juve cade con la Lokomotiv Mosca 1-2

Terza giornata di Youth League e la Juventus cade in casa contro la Lokomotiv Mosca. Per i russi segnano Petrov su punizione e Pethukov su calcio di rigore. Nel finale, esattamente all’82’, Gozzi accorcia inutilmente le distanze. La formazione di Zauli resta comunque in testa al girone a quota 6 insieme all’Atletico. Lokomotiv al terzo posto con 4 punti e chiude la classifica il Bayer Leverkusen con un punto.