YOUSSEF CHERMITI, IL GEMELLO DI LEAO

“Youssef Chermiti è il mio gemello”. L’investitura social porta la firma di Rafael Leao, attaccante del Milan, che su Twitter ha incoronato il connazionale e attaccante classe 2004 dello Sporting Lisbona dopo la rete siglata nell’ultima giornata di campionato contro il Porto. Un colpo di testa che non ha permesso ai Leões di evitare la sconfitta, ma che sicuramente evidenzia le doti tecniche di un giocatore pronto a far parlare di sé. A 18 anni, 8 mesi e 19 giorni è diventato il più giovane calciatore di sempre a segnare nel Clássico, ma non finisce qui. Youssef è il secondo più giovane di sempre a esordire nella prima squadra dello Sporting dopo Cristiano Ronaldo. Un inizio niente male.

YoussefChermiti my twin 👏🏾👏🏾 — Rafael Leão (@RafaeLeao7) February 12, 2023

Chermiti si è aggregato alla prima squadra solo ad inizio 2023 e, in appena un mese da calciatore professionista, ha conquistato una maglia da titolare nell’attacco della squadra di Rúben Amorim, mettendo a referto due gol (gli stessi realizzati dall’altro centravanti Paulinho in 13 partite) e un assist in 270 minuti. Al pari di Leao e CR7 è un prodotto del settore giovanile dello Sporting Lisbona dove è entrato nel 2016 all’età di 12 anni. Subito ha dimostrato di avere una marcia in più rispetto ai suoi coetanei, giocando e facendo la differenza sempre tra i più grandi. E pensare che papà Noureddine, ex giocatore e allenatore di basket, ha provato prima con la pallacanestro e altri sport, tra cui nuoto, karate, pallamano e vela. Youssef però è un predestinato e in un torneo giovanile di calcio a 7 con l’CD Os Marienses viene notato da uno scout dello Sporting, Paulo Moreira. Viene subito fissato un provino a Lisbona, il classe 2004 conquista tutti ed entra a far parte del settore giovanile dei Leões.

Nonostante i 192 cm di altezza, ha dimostrato di avere qualità tecniche che ricordano molto quelle di Leao. È dotato infatti di una buona velocità e di un ottimo dribbling, ma ha convinto il tecnico Amorim soprattutto per il suo stare in campo. Abile ad abbassarsi a centrocampo per aiutare la ripartenza offensiva e a duettare con i compagni di squadra. In Portogallo sono sicuri di avere tra le mani un potenziale fenomeno. Ha vestito già le maglie della Nazionale Under 15, Under 16, Under 18 ed attualmente gioca nell’Under 19, dove ha siglato tre goal in due partite. Segnate il suo nome sul taccuino perché Youssef Chermiti farà parlare molto di sé.

Foto: Instagram Chermiti