Young sullo sfogo di Conte: “Non sono sorpreso, lui è uno che vuole vincere”

Durante l’intervista concessa a talkSPORT, il giocatore dell’Aston Villa, Ashley Young, ha parlato così commentato il recente sfogo di Antonio Conte: “Il suo sfogo in conferenza stampa dopo il Southampton? Non sono sorpreso. Se lo vedi in panchina e nello spogliatoio sai che ha un carattere focoso, ma è un vincente e ha avuto successo in ogni club dove è andato. Lui chiede tanto dai giocatori, abbiamo avuto successi assieme in Italia ed era molto esigente: chiede lavoro duro e porta trofei. Credo sia un po’ frustrato per quello che sta succedendo al Tottenham. Lui è uno che vuole vincere”.

Foto: sito ufficiale Tottenham