Ashley Young, attualmente in forza all’Inter, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“Siamo in corsa per lo Scudetto e per l’Europa League. Sono convinto che questa squadra possa conquistarli entrambi. Abbiamo l’opportunità di vincere l’Europa League, siamo una squadra forte, con giocatori fantastici.”

Foto: Twitter ufficiale Inter