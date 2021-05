Young: “La decisione di andare a giocare in Italia è stata giusta, vincere lo scudetto è stupendo”

L’esterno dell’Inter, Ashley Young, ha parlato a Sky Sports.uk, in merito allo scudetto dell’Inter, conquistato dopo 11 anni di distanza.

Queste le parole dell’esterno inglese: “A essere onesti vincere lo scudetto è qualcosa di incredibile. Vincere la Premier e poi andare in un nuovo campionato e vincere anche quello, in effetti, è semplicemente incredibile. Non è mai facile lasciare un club a gennaio, ma ora, se mi guardo alle spalle, so di aver fatto la scelta più giusta. Ho sempre voluto andare via e vincere altrove perché sono estremamente ambizioso. Al primo anno siamo arrivati in finale di Europa League che purtroppo abbiamo perso e chiuso il campionato a un solo punto dalla Juventus, ma questo ci ha spronato a prenderci un trofeo e vincere la Serie A l’anno successivo”.

Foto: Twitter Inter