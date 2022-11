Yoshida: “Non ci sono squadre facili ai Mondiali. Noi dobbiamo solo concentrarci per ottenere i 3 punti”

L’ex difensore della Sampdoria e capitano del Giappone, Yoshida, ha parlato in conferenza della prossima avversaria, il Costa Rica. Ecco le sue parole: “Non ci sono squadre facili ai Mondiali. I giocatori del Costarica lotteranno per l’orgoglio del loro paese e dobbiamo essere mentalmente preparati ad affrontarli. I riflettori sono puntati su di noi dopo l’ultima partita. Dobbiamo mantenere la calma, prepararci bene e concentrarci per ottenere la vittoria. Non abbiamo ancora finito”.

Foto: Twitter Sampdoria