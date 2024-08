Yoro: “Non è l’inizio che volevo. Ora è tempo di riabilitazione e pazienza”

Leny Yoro dovrà affrontare una sfida contro se stesso prima di affrontare quella al Manchester United. Approdato dal Lille per un affare da 66 milioni di dollari il 18 luglio, il centrale classe 2005 ha dovuto far fronte in pochissimo tempo ad un infortunio accusato nell’amichevole giocata per i Red Devils contro l’Arsenal. Il neo arrivato nei giorni successivi l’incidente è stato intravisto nel ritiro con la squadra allenata da Erik ten Hag con le stampelle e un tutore al piede, dopodiché nella giornata di ieri è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia. Yoro ha analizzato la situazione, riconoscendo il problema riscontrato tuttavia con una buona dose di ottimismo, come condiviso sul profilo ufficiale di Instagram: “Non è l’inizio che volevo, ma questo è il calcio…L’operazione è andata bene. Grazie per i vostri numerosi messaggi di sostegno. Ora è tempo di pazienza e di riabilitazione. Ci vediamo presto, più forte”.

Foto: Instagram Yoro