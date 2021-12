YORBE VERTESSEN, IL NUOVO MERTENS CHE STA INCANTANDO L’OLANDA

Nell’Eredivisie, dopo anni di incontrastato dominio dell’Ajax, il PSV ha preso il comando del campionato. I biancorossi sono una squadra piena di talento, con un ottimo mix tra giovanti talenti e calciatori già costruiti. I vari Gotze, Madueke, Gakpo e Boscagli sono i veri protagonisti della cavalcata del club olandese in questa stagione, sia in patria che in Europa. Però, nelle statistiche, come capocannoniere dei Boeren, emerge un certo Yorbe Vertessen, attaccante belga del 2001.

Il giovane talentino ha siglato 6 gol nel campionato olandese e una rete in Europa League, un ottimo bottino per iniziare una carriera destinata a diventare stellare.

Le sue caratteristiche e la sua nazionalità ricordano un ragazzo oramai ultratrentenne che nel PSV ha fatto la storia: Dries Mertens. Anche l’attaccante del Napoli è belga e somiglia in diverse cose a Vertessen, un paragone certo pesante per il classe 2001, ma anche un stimolo per spiccare il volo. Infatti Mertens ha militato nella squadra olandese dal 2011 al 2013, siglando ben 45 gol in 88 partite, prima di passare poi in azzurro.

Tornando a Vertessen, l’attaccante belga è alto 176 cm e gioca prevalentemente da prima punta o seconda punta. Nonostante l’altezza ha comunque un fisico ben strutturato, motivo per cui riesce anche a difendere palla molto bene. Inoltre è molto veloce ed ha una grande progressione palla al piede e non disdegna neanche il dribbling nello stretto. La sua qualità migliore è però la finalizzazione, Vertessen vive per il gol e cerca di trovare la rete in qualsiasi modo possibile.

La carriera del classe 2001 inizia nel lontano 2009, nelle giovanili del Westerlo. Nello stesso anno arriva la prima grande occasione, perché il PSV lo acquista e gli fa fare tutta la trafila negli under. Vertessen inizia a scalare le gerarchie e sale sempre di più di grado, fino ad arrivare nel 2020 in prima squadra. Non tutte le cose vanno per il meglio, visto che tra il 2019 e il 2021 l’attaccante subisce ben due gravi infortuni, ma il classe 2001 non si abbatte facilmente e continua la sua scalata.

Nel 2021, dopo aver superato i problemi fisici, diventa un giocatore importante del PSV, anche se non gioca sempre da titolare, diventando un’arma a gara in corso. I gol non tardano ad arrivare e nonostante i pochi minuti disputati rispetto ad altri, al giro di boa della stagione, Vertessen è il capocannoniere della squadra, risultato non da poco considerando anche gli altri attaccanti di livello del PSV come Vinicius, Zahavi, Gakpo e Madueke.

A settembre 2021 viene convocato dal Belgio U21 e pochi giorni dopo sigla anche il primo gol, nella partita contro la Turchia. Seguirà poi un altro gol contro il Kazakistan, per una media di 4 partite giocate 2 gol con i Diavoli Rossi.

Vertessen è un talento cristallino, una prima punta moderna che potrà far gola a diversi club in Europa e considerando lo storico dei gioielli provenienti dalla squadre olandesi, non resta che aspettare la sua definitiva esplosione.

Foto: profilo Instagram Vertessen