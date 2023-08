YLBER RAMADANI, QUANTITÀ E AFFIDABILITÀ PER IL CENTROCAMPO DI D’AVERSA

Ylber Ramadani è un nuovo calciatore del Lecce, un’indiscrezione riportata qualche settimana fa da Gianluigi Longari e che nella giornata di ieri è diventata ufficiale, confermata da un comunicato del club salentino che ha dunque dato il suo personale benvenuto al calciatore.

Un acquisto che potrebbe rivelarsi molto importante per Roberto D’Aversa. Ylber Latif Ramadani nasce a Stanberg, città della Germania. La sua famiglia ha origini kosovare, lui però ha la cittadinanza albanese. Classe 1996, muove i primi passi nel Prishtina, squadra del Kosovo che attualmente milita nella massima divisione del Paese. Il primo grande step della sua carriera arriva nel 2013 quando, a 17 anni appena compiuti, attira su di sé le attenzioni del Ferizaj, altra squadra del Kosovo. Con la maglia della società biancazzurra, Ramadani colleziona in due stagioni ben 42 presenze e 3 reti. Nel 2015 torna nuovamente al Prishtina, prima di essere ceduto, l’anno successivo, al Drita, club che in passato era affiliato alla federazione jugoslava. Con la maglia dei biancoblu gioca soltanto una stagione, a buon livello, prima di compiere il secondo step della sua carriera: il Partizan Tirana, infatti, decide di acquistarlo. Una stagione disputata ad alto livello da parte di Ramadani, 35 presenze e un ruolo fondamentale nell’organico del club albanese.

Con il Partizan gioca soltanto una stagione, prima di passare al Vejle, per quella che sarà – fino a ora – una delle esperienze più formative della sua carriera. Con la maglia del club danese, Ramadani resta quattro anni collezionando 117 presenze e 5 reti, maturando sotto il punto di vista tecnico-tattico. Grazie alle ottime prestazioni, in quel periodo il calciatore viene convocato anche in Nazionale, esordendo il 5 novembre 2017 nell’amichevole contro la Turchia. Con i danesi gioca dunque quattro stagioni prima di trasferirsi in Ungheria per vestire la maglia del MTK Budapest, squadra della capitale. Una stagione giocata in maniera soddisfacente. Ramadani giramondo, perché nel 2022 decide di trasferirsi in Scozia: questa volta è l’Aberdeen a puntare su di lui. Con la maglia del club scozzese, il centrocampista gioca una buona stagione mettendo a referto 32 presenze e siglando anche una rete. Ora, per lui, è pronta la sua prima esperienza in Serie A.

D’Aversa potrebbe utilizzarlo in diversi modi, dato che Ramadani ha ricoperto più ruoli del centrocampo. Predilige il ruolo di vertice basso, le sue capacità difensive lo rendono affidabile in quella posizione di campo, ma all’occorrenza potrebbe spostarti anche in mediana giocando in un centrocampo a due, ruolo già ricoperto in Scozia. Un importante jolly per il club salentino, che da ora in poi potrà contare su un calciatore di sicura affidabilità.

Foto: Instagram Ramadani