Yilmaz sbaglia un rigore e in lacrime dà l’addio alla Turchia: “Lo sognerò ogni notte per il resto della mia vita”

Ieri sera è andato in scena un altro dramma sportivo, oltre a quello italiano. Al 84′ di Portogallo-Turchia, sul risultato di 2-1 per i padroni di casa, i turchi hanno avuto la possibilità di pareggiare con un penalty. Burak Yilmaz, autore del primo gol, però cestina l’occasione spedendo alt e pochi minuti più tardi il Portogallo fa il 3-1. La Turchia è eliminata e a fine partita, quasi in lacrime, Yilmaz annuncia il suo addio alla nazionale, non prima di ammettere che il ricordo di quel rigore, uno dei tanti tirati in carriera, lo perseguiterà per sempre: “Se fossi riuscito a trasformare il rigore saremmo andati sul 2-2. Sono ancora sotto shock, mi dispiace tanto. Era la mia ultima occasione per partecipare ad un Campionato del Mondo, per me è finita. Senza ulteriori indugi annuncio che è stata la mia ultima partita con la Nazionale. Non vorrei lasciare dopo una partita così triste, ma è giusto così. Ho indossato questa maglia con onore, ringrazio tutti i tecnici che ho avuto. Ero certo di segnare il rigore, per me era già 2-2. Lo segnerò prima di chiudere gli occhi, ogni notte, per il resto della mia vita”.

FOTO: Twitter Yilmaz