Yilmaz e il Lecce: tutti i retroscena. La proposta è di una settimana fa…

Burak Yilmaz e il Lecce, vi abbiamo svelato come il sì sia totale. Anzi Yilmaz non vede l’ora di sbarcare in serie A, è in cima ai suoi pensieri. Burak considera chiusa la sua esperienza al Besiktas, ha un paio di offerte molto importanti da club che gli farebbero guadagnare tanto ma che non gli consentirebbero di giocare in un campionato competitivo. La proposta fatta al Lecce risale alla scorsa settimana, tra mercoledì e giovedì, quando è stata manifestata la volontà di Yilmaz di giocare in Italia come sua preferenza, forse ricordando la trattativa con la Lazio non andata in porto dopo una lunga telenovela. E liberarlo non dovrebbe essere un problema, ecco perché il Lecce ci crede.

Foto: The Sun