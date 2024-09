Yildiz-McKennie-Nico, la Juve vince e convince alla prima in Champions: 3-1 al PSV

Buona la prima per la Juventus di Thiago Motta nella nuova Champions League: 3-1 al PSV. La gara si sblocca al 21′ con un’autentica pennellata di Kenan Yildiz: il 10 bianconero punta l’uomo, si accentra e con una parabola alla Del Piero disegna l’1-0 bianconero. Sbloccata la partita la squadra di Motta prende fiducia e prende il controllo della gara. E il raddoppio quasi una naturale conseguenza. Su un cambio di gioco, bellissima giocata di Nico Gonzalez che supera l’uomo e manda in tilt la difesa del PSV. Palla al centro e poi dopo una deviazione sfera che finisce sui piedi di McKennie, al posto giusto al momento giusto. Dopo l’assist, nella ripresa arriva anche la rete all’esordio per l’argentino. Al 52′, la Juventus trova il terzo gol sviluppando nel migliore dei modi l’azione dopo una palla recuperata grazie al lavoro di Koopmeiners. Palla perfetta di Vlahovic per l’argentino che – a tu per tu – batte il portiere del PSV. Nella ripresa si rivede anche Danilo, entrato al posto di Gatti (uscito dal campo zoppicante). La Juventus continua a produrre occasioni da gol, soprattutto per e con l’attaccante serbo. Ma senza trovare la via del gol. Nel finale, in pieno recupero, arriva anche la rete degli olandesi con Saibari. Termina così 3-1, la Juventus inizia con una vittoria il suo cammino in Champions League.

Foto: Instagram Juventus