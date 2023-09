YILDIZ, IL FUTURO DELLA JUVENTUS

La Juventus può contare per il futuro su un talento purissimo come il giovane turco Kenan Yildiz. Un ragazzo di cui da anni si parla un gran bene, un talento monitorato da tanti top club, un fenomeno che la Juventus è riuscito ad avere nel 2022, quando il Bayern Monaco non gli prolungò il contratto e i bianconeri strapparono il sì del ragazzo, bruciando un club come il Barcellona.

Da questa stagione, dopo anni di grandi numeri nel settore gioivanile bavarese e stesso alla Juventus, il giovane turco è inserito nelal prima squadra della Juventus, debuttando in massima serie il 23 agosto scorso, a Udine, nella prima giornata di campionato.

Yıldız è nato in Germania e ha iniziato a giocare a calcio nelle accademie giovanili del Sallern Regensburg e del Jahn Regensburg. È entrato nel settore giovanile del Bayern Monaco nel 2012 all’età di 7 anni, e ha fatto carriera nelle categorie giovanili, spesso agendo come capitano e diventando infine un pilastro dell’Under 19. Nel suo ultimo anno con il Bayern U19 nella stagione 2021-22, Yıldız ha contribuito con sei gol e otto assist in 20 partite.

Il contratto di Yıldız con il Bayern Monaco è scaduto nel luglio 2022. Come descritto in porecedena, Barcellona e Juventus hanno gareggiato per la sua firma quando è diventato un free agent. Il 12 luglio la Juventus ha confermato l’acquisto di Yıldız 2022. A settembre è stato inserito tra i migliori 60 giocatori nati nel 2005 dal quotidiano inglese The Guardian. Dopo aver giocato con la Primavera bianconera il 16 dicembre scorso Yıldız è stato convocato per la prima volta nella Juventus Next Gen, in Lega Pro, per la partita contro la Virtus Verona dove fece il suo debutto professionistico. Ha chiuso il primo anno alla Juve con numeri strepitosi, 29 presenze, 11 gol e 7 assist in Primavera, 6 presenze e 4 gol nella Uefa Nations League e 7 presenze e 1 assist in Serie C, con la Juventus Next Gen.

Il 20 agosto 2023, Yıldız ha esordito in Serie A con la Juventus come sostituto nel secondo tempo nella vittoria esterna per 3-0 contro l’Udinese. Dieci giorni dopo, ha prolungato il contratto con il club fino al 2027, raccontando tutto il suo orgoglio per una firma così importante.

Il giovane è già colonna fissa delle giovanili della Turchia, Paese che ha scelto di rappresentare. Conta 10 presenze e 3 gol con la Turchia U17. Il 27 settembre 2022, Yıldız ha fatto il suo debutto in Turchia U21, giocando 28 minuti contro la Georgia U21. Ha totalizzato 8 presenze im Under 21 e 3 gol. Lo abbiamo visto all’opera contro l’Italia Under 21 ieri pomeriggio, in un duello co il compagno di squadra Miretti, dove ha dimostrato tuta la sua qualità, nonostante la sconfitta turca per 2-0.

Come ha raccontato in alcune interviste. Kenan si è ispirato tanto a Mesut Ozil, come lui di origine turche e cresciuto in Germania, anche se Ozil ha poi scelto la nazionale tedesca. Yildiz, diversamente dall’ex giocatore dell’Arsenal, ha deciso di difendere i colori della Turchia. Conosciamo meglio a livello tecnico come gioca questo ragazzo. Abbiamo citato Ozil, in effetti è quello il ruolo di Yildiz, trequartista offensivo, può all’occorrenza svariare sulle face o addirittura fare la mezz’ala a centrocampo. Ma il suo ruolo naturale è il trequartista, un numero 10 per intenderci. Può fare anche la seconda puntaclassica, con destro e sinistro di livello e vede bene la porta, lo dimostrano i numeri non solo alla Juve Primavera, ma anche nelle Giovanili del Bayern dove segnava gol a raffica. Kenan può giocare anche sugli esterni, in un 4-3-3 potrebbe infatti fare la differenza su entrambe le fasce. Nel ritiro negli Stati Uniti, Allegri l’ha provato infine da mezz’ala. Insomma, Yildiz è un centrocampista moderno, noto per i suoi passaggi precisi e i tiri da fuori area. Ha una tecnica di base eccellente.

Un ruolo, a centrocampo, che può servire a questa Juventus, vista la vicenda Pogba che potrebbe tenere il francese lontamo dai campi per tanto tempo. La Juve potrebbe già avere in casa il sostituto ideale, ruolo simile. Meno potenza del francese, ma tecnica sopraffina e probabilmente vede meglio la porta di Pogba.

Allegri se lo coccola e lo punzecchia già. Nota la conferenza stampa di inizio stagione, prima di Udine, quando a una domanda su Yildiz disse che se non si sarebbe tagliato i capelli non avrebbe mai giocato. Il giovane turco andò poche oere dopo dal parrucchiere ad eseguire gli ordini del tecnico, a dimostrazione che comunque è un ragazzo con la testa sulle spalle, sa quando deve essere serio e seguire i consigli dei più grandi, prendendosi le proprie responsabilità.

Se il passato in bianconero è stato Pogba, il futuro è certamente Yildiz, tra l’altro, numero 10 nelle rappresentative giovanili e anche con la Turchia. Che sia un numero da predestinato? Solo il campo e il tempo potranno dirlo.

Foto: twitter Juventus