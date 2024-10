Yildiz: “Ho fiducia in me stesso e cerco di rimanere tranquillo. Del Piero mi dà consigli e mi aiuta a crescere”

Consapevolezza, lavoro e fiducia nei propri mezzi. Questo è ciò che emerge di Kenan Yildiz nell’intervista a La Gazzetta dello Sport. Il fantasista turco parla dell’avvio di stagione e del rapporto con Alessandro Del Piero, di Thiago Motta e della partita che attende lui e i bianconeri domenica, contro l’Inter. Qui di seguito alcuni estratti dell’intervista.

Il momento: “Io sono felice. Ho fiducia in me stesso e cerco di rimanere tranquillo, solo così posso crescere, segnare e fare assist per la Juventus. Anche a Messi e Ronaldo è capitato di non essere al top”.

Su Euro 2024: “Vivere tutte queste cose in così poco tempo è stato molto emozionante. Ho lavorato duro fin da bambino e quando vedi che le cose funzionano ti senti soddisfatto. Tra i momenti più belli metto il primo gol da professionista, la dieci e il debutto con la Turchia”.

Su Del Piero: “Per me lui è sempre stato una leggenda, quando ho segnato a Frosinone ho ricevuto in regalo il suo asciugamano e da lì è nato un bel rapporto. Sono felice di poter parlare con lui, mi dà consigli e mi aiuta a crescere”.

Su Motta: “Un nuovo allenatore porta sempre una boccata di aria fresca, io però avevo un buon rapporto anche con Allegri. Motta è positivo e ci aiuta a migliorarci, è una persona di cuore che vuole sempre vincere, come me. Abbiamo un rapporto scherzoso, quando mi vede mi dà sempre una pacca sulla spalla”.

Il numero 10: “Spero di avere una grandissima carriera qui ma il futuro non si può prevedere. Sono consapevole di quanto il club creda in me e lo apprezzo molto, per questo cerco di dare il massimo”.

Il derby d’Italia: “L’Inter è una buona squadra e batterla ci darebbe tanta energia positiva. Noi siamo la Juventus, siamo forti e andiamo a San Siro per vincere. Il campionato è lungo, ci sono tante partite e noi dobbiamo cercare di fare più punti possibile, poi si vedrà”.

Foto: Instagram Juventus