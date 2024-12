Yildiz: “Ho ancora da imparare. Voglio dare tutto e vincere con questa maglia”

Kenan Yildiz, vincitore del premio Golden Boy Web, ha rilasciato un’intervista ai taccuini di Tuttosport:

“Golden Boy? Sono orgoglioso di questo premio, proprio perché arriva dal giudizio dei tifosi. È per loro che giochiamo, per regalare loro emozioni e per renderli felici. Questa volta, anche questa volta, sono stati loro a far felice me”

Sulla stagione: “Sono solo all’inizio. Ho ancora molto da imparare e ci sono tanti aspetti del mio gioco in cui voglio crescere e migliorare. Diciamo però che come inizio non c’è male…”.

Verrai premiato a Torino, ormai è la tua città: “Mi trovo molto bene. Torino è una città bellissima e tranquilla (mi piace molto… ) e la gente è gentile e rispettosa. Posso girare in centro senza problemi, godendomi delle splendide passeggiate. Certo, qualcuno ogni tanto mi ferma per un autografo o per una foto, ma questo non può che farmi piacere”.

La Juventus è il posto adatto per un giovane: “Credo che da questo punto di vista sia molto importante la Next Gen, che permette ai più giovani di mostrare il proprio valore e di non patire troppo il salto in Prima Squadra. E poi è fantastico che il club non abbia remore nel puntare su ragazzi come me o Savona, Mbangula, Adzic, Rouhi . Poi sta a noi fare in modo che la società sia soddisfatta di una scelta simile: qui abbiamo tutto per riuscire ad affermarci, sta a noi dare il massimo e ripagare la Juve della fiducia”.

Se pensi ai prossimi cinque anni dove ti vedi?: In campo, a dare tutto per vincere con questa maglia”.

Foto: Instagram Juventus